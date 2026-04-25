Нефтяные пятна акватории Сочи не угрожают

На сегодня нефтяные пятна не угрожают акватории Сочи. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин со ссылкой на данные оперативных служб, отслеживающих движение загрязнений в Черном море.

Как рассказал господин Прошунин, в городе сформированы мониторинговые группы, включая мобильные на катерах совместно с ГИМС и ГО и ЧС.

«Никаких негативных проявлений в воде и на пляжах не зафиксировано, морское течение защищает наше побережье. Все официальные пляжные территории готовим к летнему сезону по плану и ждем туристов», — отметил глава курорта.

По его словам, работа ведется в соответствии с концепцией сезона-2026 «Выбирай Сочи», в рамках которой предъявляются высокие требования к благоустройству и персоналу. Также предусматривается единый дизайн оборудования и объектов сервиса для зон морской рекреации.

Как писал «Ъ-Сочи», в новом летнем сезоне в Сочи благоустроят около 41 км береговой полосы — это более 180 пляжей.

Андрей Николаев