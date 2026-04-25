В центре Сочи на пляже появится корт для падел-тенниса

На пляже «Маяк» в Центральном районе Сочи в преддверии летнего сезона планируют открыть новый спортивный объект — корт для игры в падел-теннис. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Зону для тенниса откроют в дополнение к трем волейбольным площадкам на прибрежной территории, уточняется в сообщении.

Как отмечает глава курорта Андрей Прошунин, в новом сезоне в городе благоустраивают почти 41 км береговой полосы — это свыше 180 пляжей и протяженные набережные в каждом районе Сочи. В преддверии лета на курорте откроются 11 новых пляжных территорий, из них девять в Лазаревском районе и — два в Хостинском.

По словам мэра, на основных муниципальных пляжах устанавливают новые многофункциональные спортивные зоны, а также секторы тренажеров и площадки для пляжного волейбола.

Андрей Николаев