Главные новости к утру 25 апреля

Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, сообщил губернатор Денис Паслер. Из здания эвакуировали 50 человек. По информации регионального портала Е1.ru, дрон повредил около пяти верхних этажей 30-этажного дома.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать действие разрешения на закупку российской нефти. По его словам, вопрос о продлении послаблений для иранского сырья также исключен.

Переговоры между послами США и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи могут состояться 27 апреля, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

Иран не планирует новый раунд переговоров с США, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. Делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Исламабад для переговоров с пакистанской стороной.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее покинет рынок Франции, чем передаст властям страны доступ к личной переписке пользователей.

В Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с фурой на пересечении трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. Один человек погиб. По информации Минздрава, 20 пострадавших доставили в больницу.

Полиция Сингапура задержала 26-летнего мужчину по подозрению в незаконном распространении анимационного фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Выход картины запланирован на октябрь, но картина в сети появилась уже в середине апреля.