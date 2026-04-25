Дуров пригрозил уходом Telegram из Франции из-за требований доступа к перепискам

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее покинет рынок Франции, чем передаст властям страны доступ к личной переписке пользователей.

В своей публикации Павел Дуров привел статистику полиции, согласно которой с начала 2026 года в стране произошло 41 похищение владельцев криптовалют. Он также упомянул дело сотрудницы налоговой Иль-де-Франс Галии С., подозреваемой в продаже данных из закрытых баз.

«Теперь тому же государству нужны идентификаторы и личные сообщения пользователей социальных сетей»,— написал господин Дуров. Он добавил, что большее количество данных может привести к еще более частым утечкам и жертвам.

После взлома агентства Франции по выпуску и хранению личных документов (ANTS) 20 апреля владелец Telegram предположил, что подобные случаи в стране станут еще более массовыми. По данным источников France Info, взлом затронул как минимум 10 млн учетных записей — в интернет попали имена и фамилии, адреса и телефоны.