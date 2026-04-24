В Сингапуре задержали мужчину по подозрению в утечке мультфильма «Легенда об Аанге»

Полиция Сингапура задержала 26-летнего мужчину по подозрению в незаконном распространении анимационного фильма «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на сингапурские правоохранительные органы. Выход картины запланирован на октябрь, однако в интернете он появился уже в середине апреля.

Заявление о том, что кто-то выложил фрагменты невышедшего фильма в соцсети, поступило в полицию 16 апреля, рассказали в ведомстве. В течение суток нарушителя опознали и задержали. Полиция обнаружила на изъятых у него электронных устройствах копию фильма. В отношении задержанного возбуждено дело по обвинению в несанкционированном доступе к цифровым материалам. Максимальное наказание за это нарушение — тюремное заключение сроком до семи лет и штраф в размере до $50 тыс.

12 апреля пользователь из Сингапура @ImStillDissin сообщил в посте в соцсети X, что компания Nickelodeon «случайно отправила» ему «по электронной почте весь фильм “Аватар Аанг”». К посту он прикрепил фрагмент киноленты. Сообщение набрало более 30 млн просмотров. За сутки видео появилось также на других сайтах, включая платформу 4chan. The Hollywood Reporter сообщал, что к 13 апреля полный фильм выложил в открытый доступ пользователь другого аккаунта из Сингапура.