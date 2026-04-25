Бессент: США не будут продлевать лицензию на продажу российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать действие разрешения на закупку российской нефти. По его словам, вопрос о продлении послаблений для иранского сырья также исключен.

Глава Минфина подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать жесткую санкционную политику в отношении Тегерана. «Только не иранцы. У нас блокада, и нефть не поступает»,— сказал господин Бессент в интервью Associated Press.

По прогнозам главы Минфина, из-за невозможности сбыта Ирану придется начать сворачивание добычи уже в ближайшие два-три дня.

18 апреля Минфин США продлил до 16 мая лицензию, разрешающую продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Документ заменяет аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой закончилось 11 апреля. В марте ведомство также выпускало лицензию на закупку иранской нефти.