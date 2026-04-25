В Ленобласти один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с фурой и автобусом

В Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с фурой на пересечении трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. Один человек погиб, сообщает управление МЧС по региону.

По информации Минздрава, 20 пострадавших доставили в больницу, среди них есть ребенок. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, пожарные и медики.

По факту аварии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины столкновения.