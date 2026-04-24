В реках Кубани отмечают подъем уровня воды из-за дождей
Дожди привели к повышению уровня воды в реках на территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, подъем воды фиксируют в Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском и Северском районах. Отмечается, что неблагоприятные отметки там пока не достигнуты.
В Туапсинском муниципальном округе вода продолжает прибывать в реках Туапсе и Псекупс в селе Садовое. При этом уровень реки Дефань в селе Дефановка уже достиг неблагоприятной отметки.
Власти продлили экстренное предупреждение о непогоде до конца суток 25 апреля. В предгорных районах ожидаются ливни с грозой и градом, в горах прогнозируют сильный снег. На юго-западных притоках реки Кубань и реках черноморского побережья ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.