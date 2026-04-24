Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном 25 апреля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер утром 25 апреля приедут в Исламабад для переговоров с Ираном при пакистанском посредничестве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Все будут в режиме ожидания, готовые вылететь в Пакистан при необходимости, — заявила госпожа Левитт. — Насколько я понимаю, вице-президент (Джей Ди Вэнс. — “Ъ”) также будет пока ожидать в Вашингтоне. Он будет готов отправиться в Пакистан, если мы сочтем это нужным».

Но сначала господин Уиткофф и господин Кушнер выслушают иранскую делегацию и доложат о результатах в Белый дом, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она сообщила, что администрация США за последние несколько дней добилась «некоторого прогресса» в переговорах с Ираном, не вдаваясь в подробности. По словам Кэролайн Левитт, Тегеран сам обратился к американским властям и попросил о встрече.

Сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о том, что посетит Исламабад, Москву и Маскат. Он отправится в поездку вечером. По данным Geo News и «РИА Новости», господин Аракчи прибудет в Пакистан для продолжения контактов с американской делегацией.

21 апреля Tasnim писало, что Тегеран отказался от участия в переговорах. Президент Трамп заявил о продлении перемирия с Ираном. 22 апреля он допустил новые переговоры с иранской делегацией в ближайшие «36-72 часа».