«РИА Новости» узнало о приезде главы МИД Ирана в Исламабад вечером 24 апреля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет в столицу Пакистана Исламабад вечером 24 апреля для продолжения переговоров с американской делегацией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пакистанский дипломатический источник.

Пакистанский телеканал Geo News со ссылкой на источники в правительстве также сообщал о возможном приезде иранской делегации в Пакистан сегодня вечером на второй раунд переговоров с представителями США.

21 апреля Tasnim писало, что Тегеран отказался от участия в переговорах. По словам источников агентства, иранская сторона посчитала требования США чрезмерными.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном до завершения переговоров. По данным иранских СМИ, Иран об этом не просил и считает себя в праве не соблюдать режим прекращения огня. 22 апреля президент Трамп допустил новые переговоры с делегацией Ирана в ближайшие «36-72 часа».