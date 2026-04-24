Глава МИД Ирана посетит Исламабад, Москву и Маскат

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о грядущих визитах в Исламабад, Москву и Маскат. Он отправится в поездку вечером 24 апреля, пишет иранское агентство Tasnim.

Цель поездки — «тесная координация» с партнерами Ирана «по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям», уточнил Аббас Аракчи. «Наши соседи — наш приоритет»,— написал он в X.

По данным Geo News и «РИА Новости», Аббас Аракчи прибудет в Исламабад сегодня вечером для продолжения контактов с американской делегацией. Президент США Дональд Трамп 22 апреля заявил, что допускает проведение американо-иранских переговоров в ближайшие 36-72 часа. Прошлая встреча состоялась 11 апреля — по ее итогам господин Трамп сообщил, что стороны не пришли к соглашению по вопросам иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. После этого США начали морскую блокаду иранских портов, а Иран вскоре снова заблокировал Ормузский пролив.