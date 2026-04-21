Tasnim: Иран отказался от переговоров с США в Исламабаде

Иран через пакистанских посредников передал США отказ участвовать в переговорах в среду в Исламабаде. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники агентства, Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении рамочной программы переговоров из 10 пунктов, которую ранее приняла американская сторона, на переговорах о прекращении огня.

Среди прочего США не принудили сразу Израиль к приостановке боевых действий в Ливане, предъявили на первом раунде переговоров в Исламабаде «множество чрезмерных требований», а также приняли враждебное решение о военно-морской блокаде иранских портов, отмечается в публикации.

«В ходе обмена сообщениями в последние несколько дней американцы не отказались от своих чрезмерных требований, противоречащих незыблемым правам иранского народа. Никакого существенного прогресса в обмене сообщениями достигнуто не было»,— объяснили источники Tasnim решение отказаться от переговоров.

Агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил свою поездку в Пакистан, где должен был возглавить американскую делегацию. Тем не менее, по данным AP, Тегеран пока не принял окончательного решения об участии в переговорах.

Перемирие между Ираном и США истекает 22 апреля. Предыдущие переговоры состоялись в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению по вопросам иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. После этого США начали морскую блокаду Ирана.

17 апреля Тегеран заявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день восстановил над ним военный контроль. CNN сообщал, что переговоры Ирана и США должны пройти 22 апреля в Исламабаде. Сегодня депутат иранского парламента Ахмад Надери заявил, что Иран не будет проводить второй раунд переговоров с США, пока американские вооруженные силы не снимут морскую блокаду.