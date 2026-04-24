ТАСС: руководство «Эксмо» проверяют на получение взяток от экс-сотрудников Popcorn Books

Следственный комитет России (СКР) проверяет топ-менеджеров издательства «Эксмо» на получение взяток от бывших сотрудников закрывшегося Popcorn Books. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следователи допросили гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и трех его топ-менеджеров. Евгений Капьев и другие руководители «Эксмо» на данный момент находятся в статусе свидетелей, сообщил собеседник агентства.

Евгения Капьева и еще троих сотрудников издательства задержали 21 апреля и отпустили через день под обязательство о явке после допроса следователями. Показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали фигуранты дела Popcorn Books, находящиеся под домашним арестом по обвинению в деятельности экстремистской организации, которое было возбуждено в мае 2025 года.

Следствие считает, что сотрудники входящего в «Эксмо» издательства «Индивидуум принт» печатали и продавали книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Издательство Popcorn Books прекратило работу в 2026 году.

Следствие считает, что «Эксмо» продолжило распространять обе книги после того, как «движение ЛГБТ» в 2023 году было признано экстремистским и запрещено. В издательстве сообщили, что несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия Popcorn Books.

