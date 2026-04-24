Главные новости за 24 апреля. Ростов-на-Дону и область

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-судью Шахтинского городского суда Сергея Шама к семи годам колонии за покушение на мошенничество при получении выплат, в мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).

В Ростовской области уменьшили долг муниципальным бюджетам на более 883 млн руб. Правительство России списало региону задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 1 млрд руб. Общий лимит списания может составить 5 млрд руб. По условиям программы освободившиеся средства должны быть направлены на развитие региона и поддержку граждан.

Начальник главка МВД в Ростовской области Александр Речицкий представил руководящему составу нового заместителя. Приказом министра внутренних дел на эту должность назначен полковник полиции Александр Курпас.

Средний срок окупаемости сервисных апартаментов в Ростове-на-Дону составляет от 13 до 15 лет. По данным эксперта, окупаемость апартаментов в соседнем Краснодаре составляет около 7–10 лет за счет круглогодичного потока туристов (осень — различные выставки, зима — трансфер в Сочи, горнолыжный курорт, лето — морские курорты).

В Ростове-на-Дону продолжается внедрение системы раздельного сбора отходов. С начала 2026 года в городе установлено более 260 контейнеров для сбора пластика, к концу года их число планируется увеличить до 1 тыс.

В Таганроге с утра 27 апреля до позднего вечера 29 апреля ограничат подачу холодной воды из-за планового ремонта на Донском техническом водоводе.