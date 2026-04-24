Подачу холодной воды ограничат в Таганроге на три дня из-за ремонта водовода

В Таганроге с утра 27 апреля до позднего вечера 29 апреля ограничат подачу холодной воды из-за планового ремонта на Донском техническом водоводе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водовод является основным магистральным трубопроводом, по которому техническая вода поступает в город для последующей подготовки и снабжения жителей. Работы запланированы одновременно в селе Самбек, в селе Пятихатки и на территории городских очистных сооружений. В ремонте задействуют 27 специалистов и 12 единиц спецтехники.

На время ремонта подачу воды на городские очистные сооружения ограничат: ее обеспечат через трубы меньшего диаметра, а также артезианские скважины. В результате в городе временно снизится давление и объем подачи холодной воды. Для нужд жителей и социальных объектов организуют подвоз технической воды автоцистернами.

Константин Соловьев