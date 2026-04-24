В Ростове установили более 260 контейнеров для раздельного сбора пластика

В Ростове-на-Дону продолжается внедрение системы раздельного сбора отходов. С начала 2026 года в городе установлено более 260 контейнеров для сбора пластика, к концу года их число планируется увеличить до 1 тыс. Об этом сообщает Управление информационной политики донского правительства.

Контейнеры разработаны региональным оператором, оснащены колесами и поручнями для удобной погрузки. Сбор и вывоз пластика осуществляется отдельно от остальных отходов — по отдельному графику и специализированным транспортом.

Власти отмечают, что ранее на контейнерных площадках фиксировался несанкционированный сбор вторсырья, что вызывало жалобы жителей. Теперь ответственность за обращение с раздельно собранным пластиком закреплена за региональным оператором.

Жителям рекомендуют выбрасывать в такие контейнеры только чистый и сплющенный пластик с маркировкой 1 (ПЭТ). Другие виды отходов, включая стекло, бумагу и тетрапак, туда помещать нельзя.

Собранное сырье направляется на сортировку и последующую переработку. В дальнейшем практику планируется распространить на другие города Ростовской области.

