Экс-судье из Ростовской области назначено семь лет колонии за мошенничество

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-судью Шахтинского городского суда Сергея Шама к семи годам колонии за покушение на мошенничество при получении выплат, в мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Как установил суд, Сергей Шам участвовал в схеме по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков, которая действовала в 2018–2021 годах.

Юрист Анна Прудченко убеждала пожилых женщин, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Когда пенсионерки предоставляли ей пакет документов, юрист передавала бумаги сотруднице администрации города Шахты Наталье Демидовой, которая писала заявления и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял, сказано в версии следствия. Фактически собственники не имели права на получение субсидий. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 70 млн руб.

Вместе с Сергеем Шамом были осуждены 13 пенсионерок, в зависимости от степени участия они признаны виновными либо в мошенничестве при получении выплат, либо в покушении на него (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2). Каждой из них назначены условные сроки от полутора до трех лет. После оглашения вердикта Сергей Шам, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Кристина Федичкина