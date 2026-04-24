Турция запретила детям до 15 лет использовать соцсети

В Турции приняли закон, запрещающий детям до 15 лет использовать социальные сети. Теперь компании, владеющие соцсетями, будут обязаны внедрить системы проверки возраста, предоставить инструменты родительского контроля и оперативно реагировать на контент, который считается вредным, сообщает Al Jazeera.

Закон также обязывает компании, занимающиеся онлайн-играми, назначить представителя в Турции для соблюдения новых правил. За нарушение закона платформе придется выплатить штраф, также в стране будет органичен ее трафик.

Среди тех, кто раскритиковал новые запреты, — оппозиционная Республиканская народная партия (НРП), пишет Al Jazeera. В НРП заявили, что детей следует защищать «не запретами, а политикой, основанной на правах человека».

10 декабря 2025 года в Австралии вступил в силу первый в мире запрет на использование соцсетей для граждан младше 16 лет. С начала 2026 года доступ к соцсетям для несовершеннолетних запретила Малайзия. Аналогичный запрет для детей до 15 лет одобрила Национальная ассамблея Франции в январе текущего года, однако он еще не получил одобрения в Сенате. Дания, Испания, Австрия, Германия, Греция и некоторые другие европейские страны также намерены ограничить доступ к соцсетям для детей до 14-16 лет.

