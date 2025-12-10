«Запрет может подтолкнуть детей к использованию менее регулируемых разделов интернета»

10 декабря вступил в силу первый в мире запрет на использование соцсетей для людей моложе 16 лет. Такой закон приняли власти Австралии. Эта мера вызвала жаркие споры в СМИ не только самой Австралии, но и Европы, Америки и Азии. Одни подчеркивают, что за нарушение запрета штрафовать будут не детей и родителей, а соцсети. Другие же опасаются, что несовершеннолетние все равно найдут способ обхода ограничений или уйдут в менее контролируемые интернет-сервисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters

Запрет соцсетей в Австралии вступил в силу. Другие страны внимательно следят за тем, что будет дальше

Лишь время покажет, удастся ли этот смелый, первый в мире эксперимент. Но многие страны уже подумывают последовать примеру Австралии. В то время как большая часть мира, похоже, едина в своей обеспокоенности по поводу вредного контента и работы алгоритмов, с которыми дети сталкиваются в соцсетях, ясно только одно — какого-то волшебного решения для устранения этого вреда нет. Нет согласованного списка ограничений или конкретного возраста, с которого, по мнению законодателей, детям должно быть разрешено пользоваться соцсетями. В то время как эксперты указывают на технические сложности реализации ограничений в Австралии, а молодые австралийцы ищут обходные пути для доступа к своим аккаунтам или переходят на новые платформы, другие страны будут наблюдать и планировать следующие шаги.

В Австралии вступил в силу первый в мире запрет на использование социальных сетей детьми

Запрет вызвал разногласия среди экспертов. По словам Мими Зу, главы Школы частного и коммерческого права Университета Нового Южного Уэльса, ограничения могут помочь контролировать деятельность компаний, работающих в сфере социальных сетей, в условиях, когда влиятельным компаниям «нельзя доверять в вопросах саморегулирования» и которые не смогли обеспечить защиту своих платформ от вредоносного контента. С другой стороны, существуют опасения, что запрет является «грубым инструментом», который может ограничить права детей на свободу выражения мнения, доступ к информации и возможность устанавливать социальные связи.

В Австралии вступил в силу запрет на использование социальных сетей детьми

Большинство из десяти сервисов, на которые в настоящее время распространяется действие закона, заявили, что будут его соблюдать. Некоторые сообщили, что начали деактивировать аккаунты за несколько дней до вступления закона в силу. Некоторые утверждают, что классификация правительством того, что считается социальными сетями, неясна и что запрет может подтолкнуть детей к использованию менее регулируемых разделов интернета.

Австралия запрещает подросткам пользоваться социальными сетями: миссия невыполнима?

Правительство Австралии использовало этот год в том числе для изучения методов проверки возраста пользователей. Тут-то обнаружилась первая проблема: все методы технически возможны, но все сопряжены с определенными рисками, и ни один из них не кажется безошибочным. Родители и дети не будут наказаны за несоблюдение запрета: Австралия хочет оказать давление в первую очередь на платформы, которым может грозить штраф до €28 млн. Капля в море для таких гигантов. По словам Стивена Шилера, бывшего руководителя Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.— “Ъ”) в Австралии и Новой Зеландии в 2013–2017 годах, компания зарабатывает эту сумму в мировом масштабе в течение двух часов.

Австралийские подростки попрощались с соцсетями после вступления в силу первого в мире запрета: «Увидимся, когда мне будет 16»

Энди Берроуз, глава фонда Molly Rose Foundation, носящего имя девочки, которая стала жертвой вредного контента в соцсетях, считает, что Великобритания не должна копировать действия Австралии. Полный запрет может подтолкнуть детей к переходу на игровые платформы или в мессенджеры с кодированием сообщения, которые еще сложнее контролировать, считает господин Берроуз. «Самое быстрое и самое эффективное решение для лучшей защиты детей онлайн — укрепление регулирования, которое напрямую направлено на эксплуатационную безопасность и предотвращение рисков, а не на полный запрет всего».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик