Во Франции детей вырывают из сетей

В понедельник, 26 января, в Национальной ассамблее началось обсуждение законопроекта, который предлагает запретить доступ к социальным сетям детям и подросткам младше 15 лет. Инициатива исходит от депутатов президентского блока и поддержана президентом Эмманюэлем Макроном, который настаивает на ускоренной процедуре рассмотрения, чтобы закон вступил в силу с ближайшего учебного года. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Jon Nazca / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа)

Фото: Jon Nazca / Reuters

«Мозг наших детей и подростков не продается»,— настаивает Эмманюэль Макрон. Это не первая попытка французского государства очертить границы допустимого в цифровой среде для несовершеннолетних. Еще в 2023 году Франция пыталась ввести «цифровое совершеннолетие» с 15 лет, но тот закон так и не был применен из-за противоречий с европейским правом. Сегодня контекст изменился, ЕС ищет способы обуздать цифровые платформы, тем более иностранные.

Нынешний законопроект вырос из парламентского расследования о психологическом воздействии TikTok на несовершеннолетних.

Изначально предполагалось составить перечень «нежелательных» платформ и закрыть к ним доступ, но правительство внесло поправку, расширяющую запрет по умолчанию на все социальные сети, за исключением онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов. Формула жесткая — доступ к социальным сетям для лиц младше 15 лет объявляется незаконным.

Параллельно предлагается распространить на лицеи запрет на использование мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах. Цель также очевидна — это защита детей от токсичного контента, экранной зависимости, оскорблений и преследования в сетях. В ожидании нового закона платформы социальных сетей пытаются идти навстречу, чтобы избежать тотальных запретов.

TikTok уже объявил об усилении режима «семейного подключения».

В странах Евросоюза родители получили возможность самостоятельно устанавливать лимит времени, которое ребенок может проводить за просмотром контента. Функция «Время вне экрана» технически защищена от обхода: отключить ее может только взрослый, связанный с аккаунтом. Контроль над приложением теперь полностью в руках семьи.

Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по умолчанию применяет более жесткие правила к пользователям младше 16 лет. Их аккаунты автоматически переводятся в приватный режим, а приложение регулярно предлагает сделать паузу — напоминания о выходе появляются каждый час. Дополнительно действует «режим сна» — с 22:00 до 7:00 ночные подключения блокируются автоматически. Родители могут задавать и дополнительные запретные временные интервалы, например на время школьных занятий.

YouTube со своей стороны сокращает доступ к коротким видео Shorts.

Родителям разрешат ограничивать время, которое дети проводят в этом разделе, или полностью отключить ленту Shorts, если подросток использует YouTube для учебы. Эти меры показывают сдвиг в стратегии самих платформ: от мягких рекомендаций и предупреждений к встроенным ограничениям, которые все сложнее игнорировать и невозможно снять без участия взрослых.

Спор идет и о технической стороне вопроса. Как проверять возраст, сохраняя анонимность? Закон пока не дает ответа. Чтобы избежать тотального контроля, французский регулятор интернета Arcom еще в 2024 году утвердил принцип «двойной анонимности»: ни платформа, ни проверяющий не знают, с кем и для чего осуществляется верификация. Технически это реализуется через независимых операторов и так называемые age key — цифровые «ключи возраста», хранящиеся на устройстве пользователя.

Вероятнее всего, будет использована модель, уже применяемая для «сайтов для взрослых»: либо загрузка документа и селфи, либо алгоритмическая оценка возраста по фотографии.

Однако подростки сейчас часто выглядят заведомо старше своего возраста, и не факт, что алгоритмы остановят их у двери в мир соцсетей.

Несмотря на благосклонность парламента, реализация закона поставит слишком много вопросов. Его формулировки должны строго соответствовать европейскому праву, иначе он повторит судьбу предыдущих инициатив. Даже сторонники проекта признают, что речь идет об эксперименте. И, пожалуй, главное: общество до конца не решило, что именно оно хочет защитить — детей от цифрового мира или взрослых от ответственности за то, каким этот мир стал.