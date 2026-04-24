Водитель погиб в лобовом ДТП в Белой Калитве

В Ростовской области в результате лобового столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла вечером 23 апреля в Белой Калитве. По предварительным данным, 54-летний водитель Renault Logan двигался по улице Заводской и при перестроении выехал на сплошную линию разметки вблизи островка безопасности.

После этого автомобиль оказался на встречной траектории и столкнулся с УАЗ-469 под управлением 60-летнего водителя. В результате столкновения водитель Renault скончался на месте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Валерий Климов

