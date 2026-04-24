В Ростове выставили на торги аренду сантехнического контейнера у «Ростов Арены»

В Ростове-на-Дону вновь объявлены торги на право аренды имущества, расположенного у стадиона «Ростов Арена». Организатором выступает ГКУ РО «Фонд имущества Ростовской области».

На этот раз в аренду предлагается движимое имущество — сантехнический блок-контейнер. Согласно документации, объект представляет собой утеплённое помещение с душевыми, раковинами и туалетами, подключённое к системам водоснабжения, канализации и электроснабжения. Контейнер введён в эксплуатацию в 2018 году, его состояние оценивается как хорошее.

Осмотр объекта возможен в установленные даты — 24 и 30 апреля, а также 6 и 13 мая. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 19 мая, сами торги планируется провести на следующий день.

Начальная стоимость аренды составляет около 100 тыс. руб. в год, договор будет заключён сроком на три года. Ежемесячные платежи должны вноситься не позднее 10-го числа.

Ранее власти уже выставляли на торги право аренды центра биллетирования у стадиона. Приём заявок по этому лоту продолжается до 11 мая, проведение аукциона назначено на 15 мая.

Валерий Климов