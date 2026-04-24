На улицах Туапсе убирают последствия пожара на нефтекомплексе

В Туапсе приступили к уборке улиц от последствий пожара на нефтекомплексе. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты управления комплексного благоустройства территорий приводят город в порядок. С раннего утра работы ведутся на площади Октябрьской Революции. Работники проводят механическую уборку спецтехникой, химикаты не применяются.

Уборка начата с центральной части города, постепенно специалисты будут переходить на другие общественные площадки. Как отметил Сергей Бойко, особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам, а также территориям социальных объектов.

«Ъ-Кубань» писал, что поиски школьницы, пропавшей в Туапсе после разрушения жилого дома в результате попадания беспилотного летательного аппарата, будут продолжаться до установления ее местонахождения или подтверждения гибели.

