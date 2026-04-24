В Туапсе продолжают поиски пропавшей при атаке БПЛА школьницы

Поиски школьницы, пропавшей в Туапсе после разрушения жилого дома в результате попадания беспилотного летательного аппарата, будут продолжаться до установления ее местонахождения или подтверждения гибели, сообщил ТАСС начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, соответствующее поручение дано главой муниципалитета. В поисковых работах задействованы спасательные службы, представители казачества, а также сформированная участниками специальной военной операции группа. К работам присоединяются и добровольцы.

Шевченко отметил, что обследование территории проводилось с использованием кинологической службы, однако результатов это не принесло. Ранее поисковые мероприятия также велись с применением беспилотников.

Вячеслав Рыжков