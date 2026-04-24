Ростовская область вошла в топ-3 регионов по росту домашнего насилия

Ростовская область вошла в число лидеров по обращениям женщин, пострадавших от домашнего насилия, — жители региона активно звонят на Всероссийский телефон доверия для женщин, пишет РИАМО.

В 2025 году на горячую линию поступило почти 24 тыс. звонков по всей стране, что на 40% превышает показатель предыдущего года и повторяет пик времен пандемии COVID-19. Аналитики сервиса отмечают, что Ростовская область уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу, а общий рост обращений фиксируют впервые за пять лет на таком уровне.

Женщины из Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей составляют ядро звонивших — эти регионы дали наибольшее число сигналов бедствия. В основном за помощью обращаются дамы 30–40 лет, у 70–80% из них есть дети, что усугубляет травму для семей. Более 70% пострадавших терпят регулярную агрессию от партнеров, а каждая пятая живет с насилием свыше 10 лет; физическое насилие переживают 80% звонивших, половина получает телесные повреждения, каждая восьмая страдает от преследования.

Злоумышленники в 50% случаев страдают алкоголизмом или наркоманией, что провоцирует эскалацию конфликтов. Женщины избегают полиции: 83% не подают заявления, а 96% из тех, кто все же обратился, разочарованы итогом — силовики не реагируют или минимизируют проблему. При этом 80% дам не подозревают о существовании кризисных центров и телефонов доверия, из-за чего остаются в ловушке.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала удвоение таких случаев по всей стране, но предпочла не говорить о причинах такой динамики. В России 24% граждан сталкивались с домашним насилием в кругу близких, 75% жертв — женщины, в браке этот показатель растет до 91%.

