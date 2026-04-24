В Краснодаре начали проектирование бизнес-центра для района «Патрики»

ГК «Точно» приступила к разработке проектной документации для строительства бизнес-центра в жилом районе «Патрики» в Краснодаре. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в управлении инвестиций и развития МСП администрации города.

Работы ведутся в рамках проекта «Многофункциональное общественное пространство», реализуемого на основании протокола о намерениях между администрацией Краснодарского края, мэрией Краснодара и девелопером. Документ №393 датирован 4 июля 2025 года.

Как следует из представленных материалов, инвестпроект предполагает создание многофункционального общественного пространства, включающего культурно-досуговую зону на 9 тыс. кв. м с детским центром, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6 тыс. кв. м, оздоровительный спа-центр, а также многофункциональный комплекс с благоустройством прилегающей территории.

Кроме того, инвестором осуществляется подготовка проекта внесения изменений в утвержденный проект межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чайкиной, Сормовской и Старокубанской. Правки необходимы для формирования земельных участков, предназначенных для последующего благоустройства бульвара в рамках реализации проекта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 11,3 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ-2025 с участием вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, главы Краснодара Евгения Наумова и представителей ГК «Точно». В результате реализации проекта, по оценкам мэрии, планируется создание порядка 1,2 тыс. рабочих мест.

Нурий Бзасежев