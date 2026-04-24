Банк «Центр-инвест» обсудил роль университетов БРИКС в устойчивом развитии

Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест», к. э. н. Александр Долганов выступил на круглом столе «Рейтинг БРИКС: роль университетов в глобальном переходе к устойчивому развитию» в Общественной палате РФ.



Поводом для дискуссии стала публикация первого ESG-рэнкинга ведущих университетов стран БРИКС. В исследование вошли 65 университетов из Бразилии, Индии, России, Китая, Гонконга, ОАЭ, Индонезии, Ирана, Египта, ЮАР и Эфиопии. Рэнкинг охватывает все ключевые аспекты устойчивого развития, а также образовательную, научную и общественную миссию университетов.

Мероприятие объединило представителей академического сообщества, государственных институтов, бизнеса и международных организаций. В центре обсуждения — вклад университетов стран БРИКС в формирование устойчивой повестки, развитие ESG-подходов и подготовку кадров для низкоуглеродной экономики.

Александр Долганов рассказал об опыте банка «Центр-инвест» во взаимодействии с вузами, в создании, наполнении и эффективном управлении эндаумент-фондами.

«Центр-инвест» является старейшим жертвователем и крупнейшей управляющей компанией на рынке целевых капиталов Южного федерального округа. Банк занимает 10-е место в России в рейтинге Национальной ассоциации эндаументов по объему активов и количеству целевых капиталов в управлении. На данный момент в доверительном управлении банка «Центр-инвест» находится капитал четырех эндаумент-фондов юга России с общим объемом активов в размере 490 млн рублей.

«Банк "Центр-инвест" на протяжении многих лет выстраивает системное партнерство с ведущими университетами юга России. Мы видим, что вузы сегодня — это не просто образовательные площадки, а мощные центры компетенций для ESG-трансформации. Наш опыт в создании целевых капиталов показывает, что объединение ресурсов бизнеса и академической среды позволяет не только готовить кадры для низкоуглеродной экономики, но и напрямую финансировать "зеленые" научные разработки и инфраструктурные проекты в регионах», — отметил Александр Долганов.

Эксперты отметили, что высшая школа становится ключевым драйвером «зеленой» трансформации. Университеты не только реализуют образовательные программы и научные исследования, но и формируют региональную повестку развития, управляют инфраструктурой и выступают центрами компетенций в области устойчивого развития.

Банк «Центр-инвест» более 30 лет успешно реализует социально-образовательные проекты, направленные на развитие нынешнего и будущих поколений, поддерживает программы развития молодежных инициатив и повышения уровня качества образования в России.

