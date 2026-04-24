Ленобласть обошла регионы СЗФО

Ленинградская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших государственную поддержку. Такие данные содержатся в исследовании «Господдержка МСП 2025», проведенном консалтинговым агентством Rodionoff Group. При этом в Санкт-Петербурге число получателей помощи сокращается третий год подряд.

Как отмечают аналитики, в Ленинградской области количество бизнесов, воспользовавшихся мерами господдержки, увеличилось на 17% — до 2,941 тыс. субъектов МСП

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечают аналитики, в Ленинградской области количество бизнесов, воспользовавшихся мерами господдержки, увеличилось на 17% — до 2,941 тыс. субъектов МСП. Рост произошел на фоне общероссийского снижения по всем формам помощи на 19,9%. В результате регион стал лидером в СЗФО, а также вошел в число лучших среди субъектов РФ с числом получателей, превышающим 10 тыс. предпринимателей.

В Санкт-Петербурге, напротив, число компаний, получивших поддержку, за год сократилось на 7,8% — с 7,321 тыс. до 6,753 тыс. Доля получателей среди малого и среднего бизнеса в городе составляет 0,12% от общего числа жителей (6,753 тыс. предпринимателей на 5,6 млн человек). Для сравнения: в Ленинградской области с населением 2 млн человек этот показатель достиг 1% (20,199 тыс. получателей).

В Северной столице объем господдержки в 2025 году практически не изменился, увеличившись на 1,7%, до 2,33 млрд руб. Средний чек составил 346 тыс. рублей, что в 1,8 раза выше, чем в Ленинградской области (194 тыс. рублей), и превышает показатель Москвы (275 тыс. рублей). При этом с 2022 по 2024 годы доля компаний-получателей в Петербурге достигала 65%, что связывают с высокой концентрацией технологических и промышленных предприятий. Однако в прошлом году произошла инверсия: число юрлиц — получателей помощи снизилось на 21% (с 4,743 тыс. до 3,742 тыс.), тогда как количество индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло на 24,6% (с 2,035 тыс. до 2,536 тыс.). В итоге доля организаций в структуре получателей упала до минимальных за четыре года 55,4%.

В Ленинградской области динамика оказалась противоположной общероссийским трендам. Число юрлиц выросло на 18,2% (до 3,989 тыс.), ИП — на 21,1% (до 14,042 тыс.). Исключением стали самозанятые: их количество среди получателей снизилось на 5,4%, тогда как по России в целом наблюдался рост. В регионе, как поясняют эксперты, ставка делается на предпринимательский сектор, а не на физических лиц. Доля ИП в структуре получателей помощи остается стабильно высокой — 69,5% (столько же, сколько в 2022 году).

Объем финансирования в Ленинградской области рос быстрее числа получателей: при увеличении их количества на 17% объем поддержки вырос на 40,9% — с 2,779 млрд до 3,915 млрд рублей. Средний чек увеличился на 20,4%, до 194 тыс. рублей. С 2022 года в регионе поддержку получили 4,587 тыс. бизнесов (+29,4%), тогда как в целом по стране показатель сократился на 32%.

Таким образом, в рамках одной агломерации фактически реализуются две разные модели поддержки, резюмируют авторы исследования. В Санкт-Петербурге — подход «мало получателей, крупные гранты» (средний чек выше в 1,8 раза), в Ленинградской области — «много получателей, небольшие суммы».

Юлия Майовер