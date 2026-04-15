China Eastern Airlines заинтересовалась рейсами в Сочи и Владивосток

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines рассматривает возможность запуска рейсов в Сочи и Владивосток. Об этом стало известно по итогам встречи руководства международного аэропорта Владивостока с представителями перевозчика. Встреча прошла в Шанхае.

Генеральный директор воздушной гавани Денис Чмутов вместе с управляющей компанией «Аэродинамика» обсудил с китайскими коллегами перспективы сотрудничества. Стороны говорили о том, как открыть новые авиамаршруты, которые соединят города Китая с Владивостоком и Сочи.

Российская сторона рассказала о технических возможностях аэропортов. Также китайским партнерам представили туристический потенциал Приморского и Краснодарского краев. Представители China Eastern Airlines подтвердили, что заинтересованы в полетной программе по этим направлениям. Интерес перевозчика объясняется укреплением отношений между Россией и Китаем.

Если проект будет реализован, China Eastern станет еще одним китайским перевозчиком на юге России. Сейчас регулярные рейсы из Сочи в Китай выполняет Sichuan Airlines. Новые маршруты помогут увеличить поток туристов из Китая как на черноморское побережье, так и на Дальний Восток.

Вопросы расписания, частоты рейсов и разрешительных документов стороны продолжат обсуждать в ближайшее время.

«Ъ-Кубань» писал, что спрос на летний отдых в Краснодарском крае в 2026 году вырос на 22%. В Республике Крым показатель увеличился на 30%, в Забайкальском крае — в два раза, в Новосибирской области — в 1,8 раза, в Кировской области — в 1,5 раза.

Мария Удовик