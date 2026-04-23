Путин назвал приоритетом России поддержку рождаемости и многодетности

Президент Владимир Путин счел основными задачами России обеспечение достойного качества жизни семей, а также поддержку рождаемости и многодетности. Об этом он заявил в приветствии участникам конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». Обращение зачитал полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению господина Путина, нужно воспитывать подрастающее поколение «в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи, заботы о детях и старших родственниках». «Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее будущее Отечества»,— указал президент.

Власти России вводят многочисленные меры поддержки для многодетных семей. В феврале Владимир Путин подписал закон о сохранении пособия многодетным семьям при росте доходов. По оценкам правительства, инициатива затронет более 230 тыс. детей. В марте президент запретил изымать у многодетных семей участки и автомобили за долги.

О демографической политике властей — в материале «Ъ» «ЭКО для СВО».