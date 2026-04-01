ЭКО для СВО

Государство оплатит супругам ветеранов боевых действий процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и искусственной инсеминации — такой законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. Сейчас эти дорогостоящие репродуктивные технологии можно получить по ОМС только в случае подтвержденного бесплодия. Законодатели поясняют, что участники СВО могут и не иметь медицинских проблем, но «во время короткого отпуска» просто «не успевают стать отцами». Финансовое обоснование инициативы вызывает вопросы в том числе и у правительства: авторы предполагают, что репродуктивная помощь потребуется примерно 30 ветеранам в год, но обещают, что льготой смогут воспользоваться все, кто получит такое право. Можно предположить, что льготное ЭКО будет востребованным: на встрече президента РФ с военными медиками было сказано, что «вопрос стоит довольно остро».

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, «предусматривающих расширение мер поддержки ветеранов боевых действий». Суть инициативы — оплатить семьям ветеранов, состоящих в браке, процедуры искусственной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения. «Тема очень деликатная, но жизненная»,— сказал “Ъ” соавтор документа глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас эти репродуктивные технологии доступны в рамках ОМС только для пар, где у одного из супругов диагностировано бесплодие. В пояснительной записке утверждается, что «жены участников СВО в разных регионах страны» стали «поднимать вопрос» о доступности «платной и дорогостоящей» процедуры ЭКО.

«Мужчины уходят защищать Родину часто совсем юными, многие еще не успели стать отцами. Во время короткого отпуска это не всегда становится возможным,— пишут авторы инициативы.— А тем более в случае гибели супруга жены лишаются возможности стать матерями и родить детей от своих возлюбленных».

По словам законодателей, «ситуация усугубляется поведением противника, применяющего оскопление по отношению к российским мужчинам, что при сохранении жизни лишает их репродуктивной функции и обрекает на бездетность». Как утверждается в пояснительной записке, «такие случаи известны и не редки».

Законопроект предполагает, что мужчина «за свой счет» сдает сперму в любом медучреждении и оплачивает ее хранение (в общей сложности это стоит около 10 тыс. руб. в год; также необходимо пройти спермограмму и тест на криотолерантность, обе услуги стоят от 3 тыс. до 7 тыс. руб.). Затем он заверяет у нотариуса «согласие на использование биологического материала в постмортальном периоде» и «согласие быть записанным отцом ребенка». Также он оставляет указания, какие у ребенка будут имя и фамилия, или подтверждает, что выбор сделает мать.

Если ветеран и его супруга захотят в дальнейшем сделать ЭКО или искусственную инсеминацию на основе этого биоматериала, то им не нужно будет доказывать государству наличие бесплодия или иных медицинских проблем. А в случае смерти ветерана его супруга сможет бесплатно воспользоваться репродуктивными технологиями для зачатия. Здесь законодатели ставят условие — на момент проведения ЭКО женщина не может быть замужем за другим человеком, а клиника должна подтвердить использование биоматериала погибшего. Тогда ребенок получит право на «производные меры социальной поддержки», включая пенсию по потере кормильца.

Законопроект дает льготу всем гражданам со статусом ветерана боевых действий, а не только участникам СВО.

В правительственном отзыве отмечается, что этот момент «требует дополнительной проработки и обоснования», поскольку «расчеты представлены только в отношении участников специальной военной операции». Депутаты ссылаются на данные Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ, согласно которым «в 2022 году правом на бесплатный забор и хранение биологического материала воспользовались 28 человек, в 2023 году — 33 человека, в 2024-м — 31 человек». Также авторы инициативы указывают, что «средние нормативы финансовых затрат на один случай экстракорпорального оплодотворения» в 2026 году составляют 114,6 тыс. руб.». Исходя из этих цифр депутаты предполагают, что на реализацию льготы потребуется «около 3 млн руб. ежегодно».

Эта сумма представляется явно заниженной. Так, по оценкам экспертов Российской ассоциации репродукции человека, в России лишь около 30% процедур ЭКО заканчиваются беременностью. Средняя эффективность одного ЭКО-цикла составляет 35–45% у женщин до 35 лет и до 15% у женщин старше 42 лет, говорят в ассоциации. Отметим, что даже в рамках ОМС доступно проведение трех попыток — одно это увеличивает цену законопроекта для бюджета.

Изучив сайты медицинских клиник, “Ъ” обнаружил, что стоимость заключения одного протокола для проведения ЭКО варьируется от 90 тыс. до 400 тыс. руб. (попыток, напомним, может быть несколько). Стоимость указанной в законопроекте, но не упомянутой в финансовом обосновании искусственной инсеминации — от 20 тыс. до 70 тыс. руб. Забеременеть с помощью этой процедуры с первого раза получается где-то в 30% случаев, говорят в профильной ассоциации.

“Ъ” попытался прояснить вопрос финансового обоснования законопроекта у его авторов, но большинство собеседников отказались комментировать вопрос.

«В случае принятия закона им смогут воспользоваться все, у кого возникнет необходимость»,— заверила “Ъ” член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР).

Напомним, что тема репродуктивного здоровья участников СВО была поднята в начале марта военным хирургом Юлией Муллагалиевой на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Ко мне, и я уверена, что ко многим медикам неоднократно обращались с вопросом участники специальной военной операции, члены их семей по поводу охраны репродуктивного здоровья военнослужащих: это сохранение фертильности после ранений, это юридическая неопределенность при использовании биологического материала,— заявила врач.— Вопрос стоит довольно остро». После этого встречу перевели в закрытый режим; известно, что президент обещал передать Минздраву предложения военных медиков.

Александр Черных, Мария Барановская, Полина Мотызлевская, Наталья Костарнова, Дарья Шелудякова