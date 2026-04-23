На Кубани за три месяца с улиц изъяли почти 3 тысячи подростков в ночное время

За первые три месяца 2026 года в Краснодарском крае сотрудники полиции изъяли с улиц в ночное время почти 3 тыс. несовершеннолетних. Это на 1,7 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как сообщили в органах внутренних дел, такая работа способствовала «значительному снижению (на 40%) ночной подростковой преступности в общественных местах». При этом из девяти преступлений, вошедших в статистику, восемь были совершены в 2025 году.

Кроме того, в 2026 году на 28% сократилось количество преступлений, допущенных лицами, ранее совершавшими преступления, и на 50% — ранее судимыми.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, для профилактики правонарушений среди обучающихся несовершеннолетних инспекторы территориальных органов МВД в районах региона провели в образовательных учреждениях свыше 4 тыс. лекций и бесед правовой направленности за прошедшие три месяца.

«Ъ-Кубань» писал, что по итогам трех месяцев 2026 года на территории Краснодарского края отмечается снижение подростковой преступности на 4,8%. На Кубани зафиксировано сокращение количества особо тяжких преступлений на 50%. Однако число тяжких преступлений увеличилось на 6,6%.

Алина Зорина