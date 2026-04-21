Подростковая преступность на Кубани снизилась на 4,8% в первом квартале 2026 года

По итогам трех месяцев 2026 года на территории Краснодарского края отмечается снижение подростковой преступности на 4,8%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По итогам первого квартала этого года в судебные органы Краснодарского края было направлено 159 уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Из общего количества уголовных дел, три возбуждены в 2024 году, 108 — в 2025 году и 48 — в 2026 году.

В Краснодарском крае отмечается сокращение количества особо тяжких преступлений на 50%. Однако число тяжких преступлений увеличилось на 6,6%. В статистические показатели 2026 года вошли сведения о совершении несовершеннолетними четырех убийств, восьми грабежей, двух разбойных нападений и одного вымогательства. Эти преступления были совершены в 2025 году.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Краснодарского края, сократилось на 80%. На 15% снизилось количество краж чужого имущества в регионе. Преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, не зафиксировано.

Алина Зорина