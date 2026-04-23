В Ростове к 1 мая приведут в порядок 148 военных мемориалов

В Ростове-на-Дону подрядные организации приступили к монтажу праздничных конструкций ко Дню Победы. Работы по украшению города должны быть завершены к 27 апреля, сообщил глава города Александр Скрябин.

В этом году для оформления используют 663 флага, свыше 600 панно, включая детские рисунки на тему Победы, и крупноформатное панно на Театральной площади. Кроме того, к 1 мая в городе приведут в порядок 148 мемориальных захоронений и памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В акции по благоустройству «Дон помнит» приняли участие более 2 тыс. жителей города.

Программа празднования 9 Мая включает более 300 мероприятий. Среди них — «Трамвай Победы», Всероссийский фестиваль любительских театров «Слово о Родине», гала-концерт фестиваля-конкурса «Эхо Победы» и «Диктант Победы». Для школьников организуют спортивно-патриотические игры «Звездочка», «Зарница», «Орленок» и смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов.

Накануне праздника в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» откроют новый памятник «Во имя мира», посвященный героям и участникам специальной военной операции.

