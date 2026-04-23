Военкома из Ростова-на-Дону осудили за взятки за освобождение от призыва

Батайский городской суд вынес приговор бывшему военному комиссару Пролетарского и Первомайского районов Ростова-на-Дону Дмитрию Белоцерковцу. Его признали виновным в получении взятки в значительном и особо крупном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что Белоцерковец получил 145 тыс. руб. и 200 тыс. руб. за освобождение от призыва на военную службу двух граждан по состоянию здоровья. Суд приговорил Белоцерковца к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб., а также лишил права занимать должности в органах власти и учреждениях на шесть лет. Кроме того, суд конфисковал деньги в размере суммы взятки.

Константин Соловьев