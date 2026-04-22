Экс-спикер думы Екатеринбурга заявил о планах вернуться в заксобрание

Бывший председатель Екатеринбургской городской думы, действующий депутат представительного органа Игорь Володин направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, экс-спикер планирует избраться по списку партии от Березовской территориальной группы. Ранее о намерении возглавить соответствующий список кандидатов заявил действующий депутат заксобрания, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. «Мне сказали возглавлять территориальную группу. Пойти я и могу в Госдуму, но я люблю Урал, у меня здесь все, дети живут, работают, мне в Москву нельзя»,— сказал он корреспонденту «Ъ-Урал».

Игорь Володин уже избирался депутатом заксобрания от Орджоникидзевского одномандатного округа (Екатеринбург) в 2016 году. Тогда на выборах он получил поддержку 24,9 тыс. человек, опередив кандидатов от «Справедливой России» Александра Евтушенко (6,6 тыс.) и от ЛДПР Владимира Смирнова (6,2 тыс.). В 2018 году выдвинулся в гордуму Екатеринбурга по одномандатному округу №14 и набрал 6,8 тыс. голосов, обойдя самовыдвиженца Дмитрия Естехина (3,5 тыс.) и претендента от КПРФ Андрея Пиняжина (2,8 тыс.). В сентябре того же года господин Володин покинул заксобрание и занял пост председателя гордумы Екатеринбурга.

Ожидалось, что Игорь Володин продолжит работу спикером и после выборов 2023 года, однако в августе того года председатель попал в международный скандал из-за посещения мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной Республики в составе Азербайджана, в связи с чем потерял шансы сохранить должность. Посольство страны обратилось в МИД РФ и к руководству региона, а местная диаспора — к силовикам, требуя принять меры как в отношении участников праздника, так и председателя гордумы. В конце августа перед послом Азербайджана за инцидент извинился на тот момент губернатор Евгений Куйвашев.

По итогам выборов в 2023 году господин Володин набрал 4,1 тыс. голосов и переизбрался депутатом гордумы от одномандатного округа №18 (Орджоникидзевский район), самовыдвиженцы Денис Вихарев (760) и Андрей Володин (714) заняли второе и третье места соответственно. В представительном органе экс-спикер был утвержден председателем комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Игорю Володину 62 года. С 1985 года он служил в правоохранительных органах, в уголовном розыске УВД Орджоникидзевского района. В 2001 году по выслуге лет вышел на пенсию в звании подполковника. В 2002-м возглавил агентство недвижимости «Ранчо». В 2009 и 2013 годах избирался депутатом гордумы Екатеринбурга.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» запустила регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев