СКР заинтересовался «Вредными советами» Остера из-за доклада депутата Бутиной

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вчера поручил проверить произведения детского писателя Григория Остера. Как узнал “Ъ”, поводом послужил доклад депутата Госдумы Марии Бутиной на заседании Координационного совета по помощи детям.

В своем выступлении парламентарий заявила, что творчество писателя, включая «Вредные советы», «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда» и «Школу ужасов», разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания.

В частности, депутата возмутили задачи из «Ненаглядного пособия по математике» и «таблица удушения» из сборника рассказов «Школа ужасов». Госпожа Бутина предложила провести внеплановую проверку его творчества с последующим направлением результатов в Минпросвещения и Роскомнадзор, а также изъять книги из свободного доступа.

Как уточнили источники “Ъ” в правоохранительных органах, по поручению Александра Бастрыкина проверка будет проведена сотрудниками центрального аппарата ведомства. Следователи проверят произведения Григория Остера. Как правило, в рамках таких проверок назначаются различные исследования или экспертизы, включая психолого-лингвистическую. Она должна оценить, какое влияние содержание произведения оказывает на читателя, прежде всего несовершеннолетнего. По результатам проверки принимается процессуальное решение — например, о возбуждении уголовного дела или передаче материалов в Роскомнадзор и прокуратуру, которые могут запретить или ограничить распространение произведения.

Издательство АСТ, где выходят произведения господина Остера, заявило, что запросов от Следственного комитета пока не получало, и выразило готовность предоставить всю необходимую информацию. В Российском книжном союзе также не получали обращений.

