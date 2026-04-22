Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР заинтересовался «Вредными советами» Остера из-за доклада депутата Бутиной

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вчера поручил проверить произведения детского писателя Григория Остера. Как узнал “Ъ”, поводом послужил доклад депутата Госдумы Марии Бутиной на заседании Координационного совета по помощи детям.

В своем выступлении парламентарий заявила, что творчество писателя, включая «Вредные советы», «Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда» и «Школу ужасов», разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания.

В частности, депутата возмутили задачи из «Ненаглядного пособия по математике» и «таблица удушения» из сборника рассказов «Школа ужасов». Госпожа Бутина предложила провести внеплановую проверку его творчества с последующим направлением результатов в Минпросвещения и Роскомнадзор, а также изъять книги из свободного доступа.

Как уточнили источники “Ъ” в правоохранительных органах, по поручению Александра Бастрыкина проверка будет проведена сотрудниками центрального аппарата ведомства. Следователи проверят произведения Григория Остера. Как правило, в рамках таких проверок назначаются различные исследования или экспертизы, включая психолого-лингвистическую. Она должна оценить, какое влияние содержание произведения оказывает на читателя, прежде всего несовершеннолетнего. По результатам проверки принимается процессуальное решение — например, о возбуждении уголовного дела или передаче материалов в Роскомнадзор и прокуратуру, которые могут запретить или ограничить распространение произведения.

Издательство АСТ, где выходят произведения господина Остера, заявило, что запросов от Следственного комитета пока не получало, и выразило готовность предоставить всю необходимую информацию. В Российском книжном союзе также не получали обращений.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Вредный совет Следственному комитету».

Фотогалерея

Григорий Остер и его творчество

Предыдущая фотография
Писатель Григорий Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Начал писать стихи, будучи старшеклассником. С 1966 по 1969 год проходил срочную службу на Северном флоте СССР. В 1982 году окончил отделение драматургии Литературного института им. А. М. Горького в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1974 году дебютировал со сборником лирических стихов «Время твое», а уже на следующий год выпустил свою первую детскую книгу «Как хорошо дарить подарки»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Особое место в библиографии Григория Остера занимает серия книг «Вредные советы», которые в занимательной форме пародируют штампы педагогической морали. Цикл остается крайне популярным — в декабре 2021 года в московском Детском музыкальном театре им. Наталии Сац состоялась премьера оперы «Вредные советы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976–1982 публиковались рассказы о котенке по имени Гав, в 1979 году — повесть «Петька-микроб», в 1980 году — сборник рассказов «Легенды и мифы Лаврового переулка»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2004 году Григорий Остер разработал концепцию и написал большинство текстов детской версии сайта президента Владимира Путина

Фото: Владимир Родионов / ТАСС

Популярность приобрели мультфильмы, снятые по сценариям Григория Остера — многосерийные циклы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки», «Четверка друзей», «Попался, который кусался!», «Баба-Яга против», «Человек с детским акцентом», частично «Веселая карусель»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Григорий Остер написал пьесы для кукольных и детских театров «Человек с хвостом» (1976), «Все волки боятся» (1979), «Привет малышке» (1983), а также сценарий фильма «До первой крови» (1989) и телепрограммы «Чердачок Фруттис» (1997)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии 2002 года. Член общественного совета Российского еврейского конгресса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2008–2009 годах Григорий Остер вместе с певицей Глюкозой вел программу «Детские шалости» на телеканале СТС. В 2017 году вышла сказка Григория Остера «Робинзон и тринадцать жадностей», в 2018 году — «Невредный календарь для всей семьи»

Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 9

Смотреть

Новости компаний Все