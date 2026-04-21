Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера на содержание «сомнительных с педагогической точки зрения установок». Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

21 апреля прошло заседание Координационного совета СКР по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим при гуманитарных катастрофах, стихийных бедствиях, терактах и вооруженных конфликтах. На нем поднимался «широкий круг вопросов, связанных с профилактикой подростковой преступности», следует из пресс-релиза СКР.

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки»,— отмечается в заявлении СКР.

Григорий Остер — детский писатель, сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Наиболее известен по книге «Вредные советы» — сборнику юмористических советов для детей, предлагающих им поступать наоборот. Правоохранительные органы обратили внимание на книгу еще в 2024 году. Тогда «Вредные советы» убрали из продажи в одном из магазинов Красноярского края. Владелец магазина сообщал, что у властей возникли вопросы к иллюстрациям.