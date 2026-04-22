Вредный совет Следственному комитету

Как выяснил “Ъ”, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал нашумевшее поручение проверить книги детского писателя Григория Остера из-за доклада депутата Госдумы Марии Бутиной. В нем утверждается, что творчество господина Остера «разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания». Источники в правоохранительных органах подтвердили “Ъ”, что следователи проверят произведения Григория Остера, в частности, сказку «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». Издательство АСТ и Российский книжный союз пока не получали запросов по поводу книг господина Остера.

Фото: Наталья Логинова / PhotoXpress Писатель Григорий Остер

Скупое сообщение о проверке книг детского писателя Григория Остера на содержание «сомнительных с педагогической точки зрения установок» появилось на сайте Следственного комитета во вторник, 21 апреля. Пресс-служба ведомства заявила, что председатель СКР Александр Бастрыкин дал такое поручение на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

Новость моментально распространилась в интернете — пользователи соцсетей уже второй день сочиняют юмористические стихи в стиле «Вредных советов» господина Остера как о Следственном комитете, так и о текущих событиях в целом. При этом из сообщения на сайте СКР остается непонятным, почему Александр Бастрыкин вдруг заинтересовался произведениями известного детского писателя. Утверждается лишь, что «участники мероприятия обсудили широкий круг вопросов, связанных с профилактикой подростковой преступности, а также с выработкой мер, направленных на повышение безопасности детей, в том числе в цифровой среде», и что «отдельно обсуждалось содержание детской литературы».

“Ъ” поговорил с членами совета, присутствовавшими на мероприятии, и восстановил ход событий. Как оказалось, имя Григория Остера прозвучало в ходе выступления депутата Госдумы Марии Бутиной (ЕР).

Специально для заседания она подготовила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних», где среди прочего упоминались критические высказывания об СВО, якобы принадлежащие Григорию Остеру (презентация доклада есть у “Ъ”).

Помимо этого, госпожа Бутина увидела в творчестве писателя «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания». На заседании она процитировала задачку из книги «Ненаглядное пособие по математике», где говорится: «Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?» Также у депутата возникли вопросы к сказке «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и сборнику рассказов «Школа ужасов»: там ее возмутила «таблица удушения», где «удушенные умножаются на удушенных».

Наконец, Мария Бутина назвала «легитимизацией жестокости» самую известную книгу Григория Остера «Вредные советы» — сборник юмористических стихов с наставлениями от противного. В депутатской презентации приведен пример такой «жестокости» — стишок «Бейте палками лягушек. Это очень интересно. / Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком. / Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый / Вас в какое-нибудь царство примут Главным палачом».

В конце выступления Мария Бутина предложила изъять книги Григория Остера из свободного доступа, провести «внеплановую проверку» творчества писателя и направить ее результаты в Министерство просвещения и Роскомнадзор

По словам собеседников “Ъ”, на заседании господин Бастрыкин поддержал инициативу. Как уточнили источники “Ъ” в правоохранительных органах, по поручению Александра Бастрыкина проверка будет проведена сотрудниками центрального аппарата ведомства. В частности, объектом изучения станут сборник рассказов «Школа ужасов» и сказка «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда».

Как правило, в рамках таких проверок назначаются различные исследования или экспертизы, включая психолого-лингвистическую. Она должна оценить, какое влияние содержание произведения оказывает на читателя, прежде всего несовершеннолетнего. По результатам проверки принимается процессуальное решение — например, о возбуждении уголовного дела или передаче материалов в Роскомнадзор и прокуратуру, которые могут запретить или ограничить распространение произведения.

“Ъ” не удалось получить комментарий от самого Григория Остера. Сотрудничающее с ним издательство АСТ сообщило “Ъ”, что «запросов от Следственного комитета, прокуратуры или иных структур» к ним не поступало. Также в АСТ подчеркнули, что сегмент детской литературы «особенно тщательно регулируется» законодательством, и напомнили, что произведения Григория Остера издаются более 30 лет, поэтому на них «выросло не одно поколение читателей».

Говоря о претензиях к «Вредным советам», в издательстве пояснили, что эти стихи «в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как "прививка от глупости"».

В издательстве выразили готовность предоставить «всю необходимую информацию и экспертные заключения», если к ним поступят официальные обращения со стороны надзорных органов.

В Российском книжном союзе напомнили “Ъ”, что в их структуру входит экспертный центр, который по просьбе органов власти «проверяет книги на соответствие законодательству». Однако по вопросу книг Григория Остера к ним никто не обращался.

Писатель Денис Драгунский в беседе с “Ъ” призвал не путать художественную литературу с инструкциями по правилам поведения. «Я не совсем понимаю, что означает слово "проверка" в данной ситуации,— признался он.— Проверить соответствие заявленной на этикетке жирности сметаны с реальным содержанием жира в продукте — тут все понятно. Но как быть с детскими, да и не только, книгами? Как и с чем их сравнивать? Неужели с английскими детскими книжками Викторианской эпохи, где все персонажи благонравные и чопорные?» Господин Драгунский напомнил, что даже в классических советских детских книгах часто действуют «весьма буйные дети и подростки, не особо уважающие учителей и вообще взрослых, а порой хулиганистые и вороватые». Однако на этих книгах «выросли поколения, которые победили в Великой Отечественной войне, а потом строили заводы и ГЭС», подчеркнул писатель.