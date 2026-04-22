Главные новости за 22 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В арбитраж поступил банкротный иск ООО «Благо-Эртиль» из Воронежской области к саратовскому ООО «Жерновский хлебоприемный пункт». Компания просит включить в реестр требований кредиторов задолженность более 1 млрд руб. Ранее суд признал ООО «Жерновский ХПП» несостоятельным, в отношении него введена процедура наблюдения, а затем и конкурсного производства.

В Воронеже подвели итоги торгов за право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в исторической части города на участке, ограниченном улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Победителем аукциона стало ООО СЗ «Никитинская».

Адвокат бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подала две апелляционные жалобы на его приговор за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В начале апреля Смирнова приговорили к 14 годам строгого режима. Также по приговору суда ему запрещено на десять лет занимать должности в органах власти. Он лишен звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ, и у него конфисковано почти 21 млн руб., полученных им в результате преступления.

Арбитражный суд Центрального округа зарегистрировал кассационную жалобу ООО «Правильный выбор» и ООО «Топливный союз», зарегистрированных в Липецкой области. Компании пытаются оспорить постановление апелляции, оставившей в силе обеспечительные меры на 182,7 млн руб. по требованию налоговой.

АО «Специализированный застройщик “Инвестиционная жилищная компания”» планирует расширять жилой комплекс «Тринити» за 865 млн руб. в Орле — на левом берегу реки Оки. Девелопер занимается этой территорией несколько лет. Первый дом ввели в эксплуатацию в прошлом году, уровень распроданности квартир в нем составляет 69%. Второй МКД находится на финальной стадии возведения (50% распродано). Вместе с третьим домом совокупные инвестиции составляют порядка 2,5 млрд руб.

УФАС в Тамбовской области приостановило конкурс на модернизацию автоматических постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог за 794 млн руб. Решение принято после жалоб московского ООО «Инвестпроекты», ПАО «Ростелеком» и воронежского ООО «Телеком 365».

Анна Швечикова