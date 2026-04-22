На торги по установке постов весового контроля за 794 млн в Тамбовской области пожаловались трижды

Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приостановило конкурс на модернизацию автоматических постов весогабаритного контроля (АПВГК) и ремонт региональных дорог за 794 млн руб. Решение принято после жалоб московского ООО «Инвестпроекты», ПАО «Ростелеком» и воронежского ООО «Телеком 365».

Речь идет об открытом конкурсе, который проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках закупки планируется отремонтировать пять участков дорог, обновить три действующих поста весогабаритного контроля и установить еще два новых. Рассмотрение всех трех обращений назначено на 21 апреля (подведение итогов планировалось на 23 апреля), однако результаты пока не опубликованы.

Так, ООО «Инвестпроекты» в своей жалобе указало на положения конкурса, которые, по его мнению, ограничивают конкуренцию. В частности, это требования к материалам датчиков весогабаритного контроля. Заказчик указал необходимость использования антикоррозионных материалов и отдельно уточнил, что ими должна быть нержавеющая сталь. Обоснование данного условия в документации, как отмечают в компании, не приведено.

Свои претензии направили и в «Ростелеком», обратив внимание на противоречия в графике, несовпадения в сроках оплаты авансов по этапам, а также на избыток некоторых требований в техзадании. Кроме того, еще одна жалоба поступила от воронежской компании «Телеком 365». Она обратила внимание на «неправомерное укрупнение лота»: в организации уверены, что объекты расположены «в различных муниципальных образованиях, не имеющих территориальной взаимосвязи».

До принятия решения УФАС торги приостановлены.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», закупка включает работы по капитальному ремонту участков автодорог с модернизацией действующих и установкой новых АПВГК с последующим содержанием объектов. Начальная цена контракта — 793,9 млн руб. Средства предусмотрены в бюджете Тамбовской области. Финансирование работ распределено по годам. В 2026 году предусмотрено 344,6 млн руб., в 2027 году — 282,8 млн руб., в 2028 году — 93,6 млн руб., в 2029 году — 72,9 млн руб. Контрактом установлен срок выполнения работ до 30 ноября 2029 года. Предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости соглашения.

Модернизация действующих постов запланирована на участках дорог «Тамбов — Котовск» (км 12+900), «Мичуринск — Липецк» (км 13+100) и на трассе «Р-22 "Каспий" — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — "Орел — Тамбов"» (км 18+400).

Новые автоматические пункты весогабаритного контроля планируется установить на дорогах «Тамбов — Шацк» (км 52+500) и «Мичуринск — Петровское — "Орел — Тамбов"» (км 12+600).

Проект также предусматривает капитальный ремонт дорожного полотна.

Анна Швечикова