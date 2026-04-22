Липецкие компании оспорили арест активов на 183 млн по иску налоговиков

Арбитражный суд Центрального округа зарегистрировал кассационную жалобу липецких ООО «Правильный выбор» и ООО «Топливный союз». Компании пытаются оспорить постановление апелляционной инстанции, оставившей в силе обеспечительные меры на 182,7 млн руб. по требованию налогового органа. Заявление пока не принято к производству. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В декабре 2025 года Арбитражный суд Липецкой области по ходатайству Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому краю наложил арест на денежные средства обеих компаний в пределах 182,7 млн руб., а также запретил отчуждение принадлежащей им недвижимости и грузового транспорта (включая тягач Scania и автобетононасос SANY). В апелляции компании настаивали, что ограничения «препятствуют» их хозяйственной деятельности: обороты обществ за полугодие превышают 400 млн руб.

Поводом для судебного спора стала недоимка московского ООО «КБ Прогресс», выявленная по итогам выездной проверки за 2018–2020 годы. С учетом пеней и штрафов сумма задолженности достигла 199 млн руб. Поскольку сам должник не исполнил обязательства, а инициировать его банкротство не удалось из-за отсутствия средств, Федеральная налоговая служба предъявила требования к двум липецким структурам, которые сочла аффилированными с неплательщиком. Отмечается, что экс-директор ООО «КБ Прогресс» Алексей Кукишев и действующий генеральный директор «Правильного выбора» Ирина Гамова ранее состояли в браке. Тем не менее, как настаивают представители ответчиков, этот брак был расторгнут еще в конце 2023 года, о чем они заявили в ходе процесса.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, госпожа Гамова также являлась директором ООО «КБ Прогресс» с августа 2020-го по февраль 2023-го.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Топливный союз» зарегистрировано в июле 2022 года в Липецке. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Аркадий Кайч. По итогам 2025 года компания выручила 213 млн руб. и чистую прибыль в размере 4,6 руб. ООО «Правильный выбор» зарегистрировано в октябре 2019 года в Липецке для оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Ирина Гамова. В 2025 году компания получила выручку 451 млн руб. и чистую прибыль 8,1 млн руб. ООО «КБ Прогресс» зарегистрировано в сентябре 2002 года в Москве. Компания специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Алексей Грачев, учредитель — Алексей Кукишев. Актуальные финансовые показатели общества не раскрываются.

По решению апелляции обеспечительные меры продолжат выполняться в полном объеме до рассмотрения спора о взыскании долга Арбитражным судом Липецкой области, которое назначено на 1 июня 2026 года. Вместе с тем окончательное решение о сохранении либо отмене ограничений может быть принято кассационной инстанцией по итогам рассмотрения жалобы ответчиков.

Кабира Гасанова