Tasnim: Иран не подтвердил участие в переговорах с США 24 апреля

Иран пока не планирует участвовать в переговорах с США 24 апреля, сообщает иранское агентство Tasnim. Президент США Дональд Трамп допустил проведение второго раунда переговоров в ближайшие «36-72 часа».

«Пока не произошло никаких изменений в решении Ирана не участвовать в переговорах»,— пишет Tasnim.

21 апреля Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров с Ираном. По информации IRIB, Тегеран не поддержал инициативу. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани допустил участие иранской стороны в переговорах, если США снимут блокаду Ормузского пролива.

