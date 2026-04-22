Tasnim: Иран не подтвердил участие в переговорах с США 24 апреля
Иран пока не планирует участвовать в переговорах с США 24 апреля, сообщает иранское агентство Tasnim. Президент США Дональд Трамп допустил проведение второго раунда переговоров в ближайшие «36-72 часа».
«Пока не произошло никаких изменений в решении Ирана не участвовать в переговорах»,— пишет Tasnim.
21 апреля Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров с Ираном. По информации IRIB, Тегеран не поддержал инициативу. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани допустил участие иранской стороны в переговорах, если США снимут блокаду Ормузского пролива.
