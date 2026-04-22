Иран назвал условие сохранения режима прекращения огня с США

Режим прекращения огня должен распространяться на весь ближневосточный регион, в том числе на Ливан, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. По его словам, это одно из требований, которое выдвинул Иран для продолжения перемирия с США.

«Если они (власти США.— “Ъ”) захотят сесть за стол переговоров, мы будем готовы, но если они выберут путь войны, Иран также готов к этому»,— сказал Амир Саид Иравани в эфире телеканала SNN. Он допустил проведение следующего раунда переговоров с американской стороной, если США снимут морскую блокаду Ирана.

21 апреля президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до завершения переговоров о мирном соглашении. По информации IRIB, иранская сторона не поддержала решение США. Между Израилем и Ливаном перемирие началось 17 апреля.