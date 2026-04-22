Тегерану дали время собраться

Президент США Дональд Трамп объявил вечером 21 апреля о продлении режима прекращения огня с Ираном на неопределенный срок. Это произошло после того, как Тегеран проигнорировал запланированные в тот день переговоры в Пакистане и ничего не ответил на американские требования. В Вашингтоне полагают, что основная причина такого поведения иранской стороны — раскол в руководстве Ирана. Тегеран же заявляет, что не намерен вести диалог с США до тех пор, пока сохраняется морская блокада иранских портов.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Заявление Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня с Ираном появилось в его соцсети Truth Social вечером 21 апреля. «В свете серьезного раскола в иранском руководстве, что неудивительно, и по запросу фельдмаршала Асима Мунира (главы штаба пакистанской армии, который выступал главным посредником между переговорщиками США и Ирана.— “Ъ”) и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа мы приостанавливаем атаки на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение. Поэтому я поручил нашим военным продолжать блокаду (портов Исламской Республики.— “Ъ”) и во всех остальных аспектах оставаться готовыми и боеспособными»,— подчеркнул президент США.

Решение продлить перемирие с Ираном было принято по итогам совещания в Белом доме под председательством президента Трампа, в котором приняли участие члены его команды, отвечающие за национальную безопасность.

На нем обсуждалась ситуация вокруг переговоров в Пакистане, которые были запланированы на 21 апреля, но так и не состоялись из-за отсутствия со стороны Тегерана каких-либо сигналов о готовности отправить туда свою делегацию.

На основе имеющихся данных администрация Трампа пришла к выводу, что у иранских лидеров нет единого мнения относительно переговорной позиции и степени полномочий переговорщиков по ядерной программе, пояснили источники CNN.

По словам собеседников телеканала CNN, Белый дом не исключает, что основная причина, почему иранцы проигнорировали переговорный раунд 21 апреля,— это сложности коммуникации между верховным лидером Моджтабой Хаменеи, который был тяжело ранен и по-прежнему не появляется на публике, и различными группами правящей элиты.

В чем действительно убеждена команда президента США, так это в том, что давление на Тегеран необходимо продолжить.

Именно поэтому 21 апреля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций против физических и юридических лиц, которые, по мнению американцев, причастны к развитию оружейных программ Ирана.

«OFAC вводит санкции против 14 физических и юридических лиц, а также воздушных судов, базирующихся в Иране, Турции и ОАЭ, за их участие в закупке или транспортировке вооружений и компонентов вооружений для иранского режима»,— подчеркнули в американском ведомстве. По его оценкам, Тегеран «стремится восстановить свои производственные мощности», пользуясь паузой в боевых действиях, и особенно активно стремится нарастить запасы дронов типа «Шахед» «для ударов по США и их союзникам в регионе, включая энергетические объекты».

В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул в соцсети Truth Social, что Иран «находится на грани финансового краха». «Они (иранские власти.— “Ъ”) требуют немедленного открытия Ормузского пролива — испытывают острую нехватку денег! Теряют $500 млн в день. Военные и полиция жалуются на невыплату зарплаты»,— отметил американский лидер.

Иранские официальные лица без энтузиазма отреагировали на объявление о продлении режима прекращения огня.

«Продление Трампом режима прекращения огня ничего не значит,— подчеркнул советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади.— Проигравшая сторона не может диктовать условия. Продолжение осады (морских портов Ирана.— “Ъ”) ничем не отличается от бомбардировок». Иран намерен продолжить боевые действия, пояснил господин Мохаммади.

Утром 22 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировал, что атаковал три судна, которые попытались пройти через Ормузский пролив без получения разрешения от Ирана, и захватил два из них. Их конвоировали к иранскому побережью, следует из заявления КСИР. «Нарушение порядка и безопасности в Ормузском проливе — это наша красная линия»,— подчеркнули иранские силовики.

Тегеран намерен принимать меры по ослаблению морской блокады, введенной Вашингтоном. «Блокада иранских портов — это акт войны и, следовательно, нарушение перемирия,— подчеркнул в соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.— Иран знает, как нейтрализовать ограничения, как защищать свои интересы и как сопротивляться запугиванию».

Что касается Израиля, то он, в свою очередь, оценивает шансы на заключение каких-либо договоренностей между США и Ираном как крайне низкие или равные нулю, пояснил изданию Al-Monitor высокопоставленный израильский дипломат.

У еврейского государства уже разработан план на случай возобновления боевых действий. «Он будет означать значительную эскалацию применения силы против Ирана как с нашей стороны, так и со стороны американцев»,— пояснил Al-Monitor военный источник в Израиле.

Нил Кербелов