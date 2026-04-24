Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 25–26 апреля
23 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых тюремная драма «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли и гротескная хорор-комедия о субкультуре торговых центров «Запретный плод». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Коммерсант
- Режиссеры: Федор Кравчук, Никита Кравчук
- В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Хаски, Иван Фоминов
- Жанр: драма / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 23 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…получился мускулистый, необычный для отечественного экрана, но вполне традиционный для экрана мирового тюремный фильм об элементарном физическом выживании. В общем-то, о полной потере себя, а не об обретении заново».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Посадили, и не выросло», а также в интервью с исполнителем главной роли Александром Петровым.
Запретный плод
- Режиссер: Мередит Эллоуэй
- В ролях: Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп, Гэбриэл Юнион, Давид Пинар
- Жанр: ужасы, триллер, комедия / США / 103 мин.
- Слоган: «Сладок и гадок»
- В прокате: с 23 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все-то на экране розовое, в труселях со стразами и пайетках, липкое, приторное до тошноты, на шпильках, в корсетах и ковбойских сапогах. Сплошной лимонад с питахайей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тыковка от вишенки недалеко падает».
Ангелы Ладоги
- Режиссер: Александр Котт
- В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский
- Жанр: драма, история / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 23 апреля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным».
Мститель
- Режиссер: Адриан Грюнберг
- В ролях: Милла Йовович, Даниэль Суини, Мэттью Модайн, Майкл Сталь-Дэвид, Дон Харви, Бруклин Судано
- Жанр: боевик, триллер, драма, детектив / США / 92 мин.
- Слоган: «Суперагент. Легенда. Мать»
- В прокате: с 23 апреля
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Ее путь мести начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена».
Черный Двор в кино
- Режиссер: Данияр Болотбеков
- В ролях: Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Рузиль Минекаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Нышанбек Жубанаев
- Жанр: драма, криминал / Казахстан, Кыргызстан / 129 мин.
- В прокате: с 23 апреля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решетки: один готовит побег, а другой вынужден его прикрывать. Парням предстоит сделать тяжелый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого».
Гуру
- Режиссер: Ян Гозлан
- В ролях: Пьер Нинэ, Марион Барбо, Антони Бажон, Кристоф Монтене, Джонатан Тернбулл, Рафаэль Симон
- Жанр: триллер / Франция, Бельгия / 126 мин.
- Слоган: «Я знаю секрет любви»
- В прокате: с 16 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Если резюмировать мораль фильма, то это что-то вроде: "фрукт — яблоко, поэт — Пушкин". Коучинг — мошенничество и зло. Люди — несчастные твари. Зло непременно понесет наказание, пусть и отложенное. Кто бы сомневался».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Во весь личностный рост».
Нормал
- Режиссер: Бен Уитли
- В ролях: Боб Оденкерк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди, Генри Уинклер
- Жанр: боевик, триллер, криминал / Канада, США / 90 мин.
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию».
Операция «Панда». Дикая миссия
- Режиссер: Дерек Хуэй
- В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Кэ Да, Пань Биньлун, Цю Тянь
- Жанр: комедия, приключения, семейный / Китай / 100 мин.
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем».
Я — значит Ястреб
- Режиссер: Филиппа Лоуторп
- В ролях: Клэр Фой, Брендан Глисон, Линдси Дункан, Имоджен Дафти, Дениз Гоф, Джош Дилан
- Жанр: драма / Великобритания, Сингапур, США / 119 мин.
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «После внезапной смерти отца Хелен теряет опору в жизни. В попытке справиться с утратой она принимает неожиданное решение — покупает дикого ястреба по кличке Мейбл. Но появление в ее жизни гордой и непокорной птицы приводит к неожиданным последствиям».
Афера по-русски
- Режиссер: Максим Зыков
- В ролях: Федор Лавров, Степан Девонин, Светлана Степанковская, Виктор Бычков, Алексей Розин, Максим Лагашкин
- Жанр: комедия, криминал, приключения / Россия / 80 мин.
- Слоган: «Не в деньгах счастье»
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе. Внезапно возникшее новое "дело", легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь».