Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 25–26 апреля

23 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых тюремная драма «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли и гротескная хорор-комедия о субкультуре торговых центров «Запретный плод». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
Коммерсант
Запретный плод
Ангелы Ладоги
Мститель
Черный Двор в кино
Гуру
Нормал
Операция «Панда». Дикая миссия
Я — значит Ястреб
Афера по-русски
Следующий слайд
Коммерсант (2025)

Коммерсант

  • Режиссеры: Федор Кравчук, Никита Кравчук
  • В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Хаски, Иван Фоминов
  • Жанр: драма / Россия / 96 мин.
  • В прокате: с 23 апреля

Кинокритик Михаил Трофименков: «…получился мускулистый, необычный для отечественного экрана, но вполне традиционный для экрана мирового тюремный фильм об элементарном физическом выживании. В общем-то, о полной потере себя, а не об обретении заново».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Посадили, и не выросло», а также в интервью с исполнителем главной роли Александром Петровым.

Запретный плод (Forbidden Fruits, 2026)

Запретный плод

  • Режиссер: Мередит Эллоуэй
  • В ролях: Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп, Гэбриэл Юнион, Давид Пинар
  • Жанр: ужасы, триллер, комедия / США / 103 мин.
  • Слоган: «Сладок и гадок»
  • В прокате: с 23 апреля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Все-то на экране розовое, в труселях со стразами и пайетках, липкое, приторное до тошноты, на шпильках, в корсетах и ковбойских сапогах. Сплошной лимонад с питахайей».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тыковка от вишенки недалеко падает».

Ангелы Ладоги (2026)

Ангелы Ладоги

  • Режиссер: Александр Котт
  • В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский
  • Жанр: драма, история / Россия / 110 мин.
  • В прокате: с 23 апреля

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным».

Мститель (Protector, 2025)

Мститель

  • Режиссер: Адриан Грюнберг
  • В ролях: Милла Йовович, Даниэль Суини, Мэттью Модайн, Майкл Сталь-Дэвид, Дон Харви, Бруклин Судано
  • Жанр: боевик, триллер, драма, детектив / США / 92 мин.
  • Слоган: «Суперагент. Легенда. Мать»
  • В прокате: с 23 апреля

Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Ее путь мести начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена».

Черный Двор в кино (2026)

Черный Двор в кино

  • Режиссер: Данияр Болотбеков
  • В ролях: Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Рузиль Минекаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Нышанбек Жубанаев
  • Жанр: драма, криминал / Казахстан, Кыргызстан / 129 мин.
  • В прокате: с 23 апреля

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решетки: один готовит побег, а другой вынужден его прикрывать. Парням предстоит сделать тяжелый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого».

Гуру (Gourou, 2025)

Гуру

  • Режиссер: Ян Гозлан
  • В ролях: Пьер Нинэ, Марион Барбо, Антони Бажон, Кристоф Монтене, Джонатан Тернбулл, Рафаэль Симон
  • Жанр: триллер / Франция, Бельгия / 126 мин.
  • Слоган: «Я знаю секрет любви»
  • В прокате: с 16 апреля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Если резюмировать мораль фильма, то это что-то вроде: "фрукт — яблоко, поэт — Пушкин". Коучинг — мошенничество и зло. Люди — несчастные твари. Зло непременно понесет наказание, пусть и отложенное. Кто бы сомневался».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Во весь личностный рост».

Нормал (Normal, 2025)

Нормал

  • Режиссер: Бен Уитли
  • В ролях: Боб Оденкерк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди, Генри Уинклер
  • Жанр: боевик, триллер, криминал / Канада, США / 90 мин.
  • В прокате: с 16 апреля

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию».

Операция «Панда». Дикая миссия (Xiong mao ji hua zhi bi luo qi yu ji, 2026)

Операция «Панда». Дикая миссия

  • Режиссер: Дерек Хуэй
  • В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Кэ Да, Пань Биньлун, Цю Тянь
  • Жанр: комедия, приключения, семейный / Китай / 100 мин.
  • В прокате: с 16 апреля

Кинопрокатчик «Capella Film»: «Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем».

Я — значит Ястреб (H Is for Hawk, 2025)

Я — значит Ястреб

  • Режиссер: Филиппа Лоуторп
  • В ролях: Клэр Фой, Брендан Глисон, Линдси Дункан, Имоджен Дафти, Дениз Гоф, Джош Дилан
  • Жанр: драма / Великобритания, Сингапур, США / 119 мин.
  • В прокате: с 16 апреля

Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «После внезапной смерти отца Хелен теряет опору в жизни. В попытке справиться с утратой она принимает неожиданное решение — покупает дикого ястреба по кличке Мейбл. Но появление в ее жизни гордой и непокорной птицы приводит к неожиданным последствиям».

Афера по-русски (2025)

Афера по-русски

  • Режиссер: Максим Зыков
  • В ролях: Федор Лавров, Степан Девонин, Светлана Степанковская, Виктор Бычков, Алексей Розин, Максим Лагашкин
  • Жанр: комедия, криминал, приключения / Россия / 80 мин.
  • Слоган: «Не в деньгах счастье»
  • В прокате: с 16 апреля

Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе. Внезапно возникшее новое "дело", легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь».

Новости компаний Все