Во весь личностный рост

На экранах — фильм Яна Гозлана «Гуру» (Gourou) с модным Пьером Нине в роли главного, что называется, «инфоцыгана» Франции. Надежды Михаила Трофименкова на разоблачение подоплеки коучинга не оправдались.

Матье (Пьер Нине) ведет свою паству в ад несбыточных надежд

Матье (Пьер Нине) ведет свою паству в ад несбыточных надежд

Фото: Panache Productions

У Матье Вассера (Пьер Нине) восемьсот тысяч подписчиков в соцсетях и полные залы заходящихся в истерике адептов на тренингах личностного роста под лозунгом «Власть внутри тебя!». Судя по тому, что люди берут кредиты и отказываются от отпусков, чтобы преисполниться мудрости Матье, курсы его весьма и весьма недешевы.

Беда одна: у Матье нет диплома о высшем психологическом образовании. Озаботившись расцветом инфоцыганства, все более скатывающегося в сектантство, Сенат вызывает его на допрос. Привычная демагогия Матье на утомленных функционеров не действует, бизнес обречен.

Судя по тому, что уже третьего героя Пьера Нине в фильмах Яна Гозлана зовут одним и тем же именем, «Матье Вассер» для режиссера — некая сущность, отражающая дух безвольного, податливого, бессмысленного и тем более опасного времени.

В «Идеальном мужчине» (2015) Вассером звали писателя-неудачника, стремительно вознесенного на литературный олимп благодаря краденой рукописи и столь же стремительно с него рухнувшего. В «Черном ящике» (2021) — «слухача» комиссии по расследованию авиакатастрофы, прикоснувшегося к так и не объясненной до конца, но смертоносной тайне. И вот теперь — «Коуча Мэтта», как он с прицелом на американофильскую аудиторию себя именует.

Поверить во власть именно такого вот коуча над мозгами и душами сотен тысяч соотечественников трудно. Нине по своему психотипу — бледная моль, которому разве что воровать и подслушивать к лицу. Харизмы у него нет никакой, как бы он ни рвал глотку со сцены, как бы проникновенно ни жаловался на пережитые в детстве, реальные или мнимые, унижения и побои.

Хотя, черт его знает, может быть, именно такое сочетание показного самоуничижения и демонстративного всевластия «господина никто» и гарантирует власть над толпой.

Жулик — он жулик и есть. Бизнесмен — он бизнесмен и есть. Верит ли он в то, что проповедует, сказать трудно. Не потому только, что его проповеди — полная ахинея: «Твои желания — это ты, это то, что ты есть. Почувствуй свою мощь!», «Гармонизируем наши вибрации!», «Этот мир целиком ваш, я знаю, почему вы здесь!» Просто он сам, кажется, целиком состоит из заученных формулировок, он «пластиковый», как мир, с которым призывает бороться свою аудиторию.

А что аудитория? Наверное, ее проблема заключается в тотальной утрате современным массовым человеком здравого смысла как такового. Как иначе можно раз за разом отдавать свои кровные ради сомнительного удовольствия побултыхаться в толпе обиженных мира сего.

В какой-то момент Матье реально ошалеет, озвереет, начнет разоряться о том, что он уже не посланник надежды, а «посланник страхов», готовый разоблачить заговор безымянного Ужаса против простых французов. И доведет аудиторию, которую призовет дружно орать, до скотского состояния.

Это самый уязвимый момент фильма. Камера фиксирует застывшие в вопле уродливые маски, в которые превратились человеческие лица: дескать, вот они, едва ли не готовые штурмовики нового Средневековья. Проблема в том, что любой человек, сколь бы высокими моральными качествами он ни отличался, будучи снятым с разинутой пастью, предстанет сущим монстром.

Как и следовало ожидать, и сам Матье оскотинится и озвереет. Произойдет это с ним, что прикольно, на американской почве, где местный супергуру возьмет его в партнеры, потребовав: «Покажи мне зверя, покажи мне убийцу!» Янки, конечно, всегда и во всем виноваты. Но краткий курс молодого палача Матье уже прошел на родине. На его совести по меньшей мере два трупа, включая собственного брата. Ну а уж как он в Лас-Вегасе развернется, страшно представить.

Если резюмировать мораль фильма, то это что-то вроде: «фрукт — яблоко, поэт — Пушкин». Коучинг — мошенничество и зло. Люди — несчастные твари.

Зло непременно понесет наказание, пусть и отложенное. Кто бы сомневался. Только вряд ли жертвы Матье повалят на «Гуру», чтобы этой моралью проникнуться. Скорее уж перейдут к его преемнику с университетским дипломом.