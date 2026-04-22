Росимущество выставило на аукцион акции АО «Агрокомбинат Тепличный»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на электронный аукцион пакет акций АО «Агрокомбинат Тепличный». Об этом свидетельствуют данные официального извещения о приватизации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Начальная цена лота установлена в размере 2,8 млрд руб. Шаг аукциона составляет 140,1 млн руб. Для участия в торгах претенденты должны внести задаток в 560,7 млн руб.

Предметом торгов является 508,3 тыс. акций предприятия, что составляет 99,98% его уставного капитала. В пакет входят 506,5 тыс. обыкновенных и 1,7 тыс. привилегированных бездокументарных именных акций.

Решение о приватизации было принято распоряжением Росимущества от 21 апреля 2026 года. Полное наименование общества — Акционерное общество «Агрокомбинат Тепличный». Компания зарегистрирована в Краснодарском крае, х. Ленина.

Основным видом деятельности агрокомбината является выращивание овощей. По данным на момент подготовки лота к продаже, численность работников предприятия составляет 367 человек. Общая площадь объектов недвижимого имущества общества — 458 тыс. квадратных метров. Площадь земельных участков, на которых расположены эти объекты,— 94,87 гектара. Размер уставного капитала хозяйственного общества — 508,3 млн руб., номинальная стоимость одной акции — 1 руб.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», АО зарегистрировано в 1994 году. Управляющая компания — ООО «РСХБ-Финанс». В 2025 году чистый убыток предприятия составил 39,4 млн руб.

93,11% акций АО «Агрокомбинат Тепличный» изъято в государственную собственность в 2024 году по иску Генеральной прокуратуры. Предприятие было создано в 1978 году для выращивания овощей, цветов и семян. В начале 1990-х годов было принято решение о его приватизации на особых условиях как значимого объекта. Однако, как установил суд, в январе 1994 года комитет по управлению госимуществом Краснодарского края, не получив согласия правительства РФ, Госкомимущества и Минсельхоза России, утвердил план реорганизации совхоза. Документ предусматривал акционирование с передачей части акций работникам и государственную долю. После согласования с руководством Краснодара и краевым департаментом сельского хозяйства предприятие было зарегистрировано.

Спустя 30 лет после этой сделки Генпрокуратура поставила вопрос о незаконности приватизации, проведенной без ведома федеральных органов власти, что привело, по мнению ведомства, к противоправному выводу активов из государственной собственности.

Суд признал действия приобретателей акций недобросовестными.

Елена Турбина

