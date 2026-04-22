В Липецкой области сорвался контракт на благоустройство «Ворот в Раненбург»

Победитель электронного аукциона на выполнение второго этапа благоустройства улицы Московской, переулка Московского и прилегающих территорий в городе Чаплыгине Липецкой области отказался от подписания контракта. Это следует из размещенной документации о закупке.

Торги были объявлены в начале марта комитетом по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского округа. Максимальная цена контракта составляла 70,4 млн руб. По итогам аукциона победителем признана компания, предложившая выполнить работы за 59,2 млн руб. (ее наименование не раскрывается).

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит в срок с даты заключения контракта до 30 сентября 2026 года установить арт-объект «Агрегат», инсталляцию «Светящиеся камни», скамейки, урны, системы наружного освещения и видеонаблюдения, обустроить дорожное покрытие, велопарковки и выполнить озеленение территории. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет, на поставленные товары — не менее одного года.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что торги были приостановлены из-за жалобы липецкого ООО «Севен холдинг». Компания обратилась в центральное управление ФАС с заявлением о том, что заказчик неправомерно отклонил независимую гарантию, выданную банком ПСБ, по причине несоответствия реквизитов бенефициара. По мнению общества, ошибку допустила именно финансовая организация, указав в гарантии не те номер телефона и адрес электронной почты, которые содержались в извещении о закупке. Согласно данным портала госзакупок, центральный аппарат ФАС признал жалобу обоснованной, встал на сторону компании и предписал заказчику, уполномоченному органу, оператору электронной площадки и банку устранить нарушения. Материалы дела также переданы для возбуждения административного производства в отношении банка.

Летом 2024 года Чаплыгин одержал победу в конкурсе Министерства строительства РФ, представив проект благоустройства Московской улицы и одноименного переулка. Ключевым элементом концепции является сооружение арки «Ворота в Раненбург», отсылающей к историческому наименованию города. На реализацию инициативы из федерального бюджета предполагалось выделить 70,8 млн руб. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа работ было определено местное ООО «ПСК "Реновация"». Заключенный с ним контракт на сумму 107,8 млн руб. был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 29 августа из-за систематического несоблюдения условий выполнения работ. В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за дачу взятки районному прокурору. Цель подкупа заключалась в том, чтобы должностное лицо закрывало глаза на допущенные обществом отступления от закона при исполнении соглашения. В отношении генерального директора Алексея Протасова возбуждены уголовные дела по факту приготовления к передаче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы). В сентябре комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района объявил новый аукцион на обустройство улицы Московской с начальной ценой 86,5 млн руб. По итогам торгов контракт заключен с рязанским ООО «Манго» Татьяны Трушиной.

Кабира Гасанова