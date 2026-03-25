Аукцион по благоустройству липецких «Ворот в Раненбург» остановили из-за жалобы

Торги по определению подрядчика для второго этапа благоустройства улицы Московской, переулка Московского и прилегающей к ним территории в Чаплыгине Липецкой области приостановлены в связи с жалобой липецкого ООО «Севен холдинг», рассмотрение которой назначено на 26 марта. Начальная цена контракта составляет 70,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В своей жалобе, направленной в центральное управление ФАС, ООО «Севен холдинг» указало, что заказчик неправомерно отклонил независимую гарантию, выданную банком ПСБ, из-за несоответствия реквизитов бенефициара. По мнению компании, ошибка была допущена финансовой организацией, которая указала в документе не те номер телефона и адрес электронной почты, которые содержались в извещении о закупке. Заявитель считает, что ответственность за соблюдение требований к независимой гарантии лежит на банке, а участник закупки не должен нести негативные последствия.

Представители компании отметили, что аналогичные жалобы ранее признавались ФАС России обоснованными, а в судебной практике сформирована позиция о необходимости повторного рассмотрения документов в подобных случаях. Таким образом, ООО «Севен холдинг» требует признать действия заказчика по отклонению заявки не соответствующими законодательству о контрактной системе, отменить протоколы, составленные при проведении закупки, и обязать повторно рассмотреть заявки участников.

По данным Rusprofile, ООО «Севен холдинг» зарегистрировано в 2019 году в Липецке и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Гор Тоноян. В 2024 году компания отработала с выручкой 35 млн руб. и чистой прибылью 35 тыс. руб.

Аукцион на второй этап благоустройства улиц в Чаплыгине объявили 10 марта. Итоги торгов должны были подвести 18-го. По условиям контракта победитель торгов до 30 сентября 2026 года обязан установить арт-объект «Агрегат» и инсталляции «Светящиеся камни», скамьи, урны, системы наружного освещения и видеонаблюдения, устроить покрытия и велопарковки, а также озеленить территорию. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, на товары, поставляемые в рамках их выполнения,— не менее года.

Летом 2024 года Чаплыгин стал победителем конкурса Минстроя России с проектом благоустройства улицы Московской и переулка Московского. Концепция предусматривает возведение арки «Ворота в Раненбург» (отсылка к историческому названию города). На реализацию проекта из федерального бюджета планировалось направить 70,8 млн руб. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа было выбрано местное ООО «ПСК "Реновация"». Контракт с ним, заключенный за 107,8 млн руб., расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 29 августа в связи с неоднократным нарушением условий выполнения работ. В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за взятку районному прокурору с целью игнорирования допущенных обществом отступлений от закона при исполнении соглашения. В отношении генерального директора Алексея Протасова возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). В сентябре комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района объявил новый аукцион на обустройство улицы Московской с начальной ценой 86,5 млн руб. Контракт заключен с рязанским ООО «Манго» Татьяны Трушиной.

